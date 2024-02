Tubulação de água estoura e forma “chafariz” gigante em Cotia; VÍDEO

Imagens foram enviadas ao Cotia e Cia pelo leitor Bruno Marques, nesta sexta-feira (2); veja

Imagens enviadas ao Cotia e Cia pelo leitor Bruno Marques





Uma tubulação de água da Sabesp estourou em Cotia nesta sexta-feira (2) na rua Tiriba, no Parque Rizzo, em frente a um supermercado.





A água jorrava com força, formando um grande “chafariz”. As imagens foram enviadas ao Cotia e Cia pelo leitor Bruno Marques.





“Estava passando pelo Mirizola, perto do mercado Sol, ao que parece estourou uma encanação e está vazando água. Tem um ônibus parado do lado com a roda zoada, não vou saber se a encanação pegou o ônibus ou se foi ele o culpado de estourar”, narrou.





Cotia e Cia entrou em contato com a Sabesp para obter mais informações, mas não houve retorno.





Veja o vídeo abaixo: