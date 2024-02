Dono de padaria ameaça clientes com pedaço de pau: “Vou matar vocês”; VÍDEO

Confusão começou por causa de um notebook, que estava sendo usado pelos clientes que consumiam no local; caso ocorreu nesta sexta (2) em Barueri

Imagens compartilhadas nas redes sociais

Um grupo de amigos foi ameaçado pelo dono de um estabelecimento comercial em Barueri na tarde desta sexta-feira (2). A discussão começou por causa de um notebook. O caso ocorreu na padaria e restaurante Empório Bethaville.





O proprietário do comércio se irrita pelo fato de um dos homens estar mexendo no notebook enquanto faz o consumo de alimentos no local. Ele não aceita que alguém trabalhe enquanto consome em seu estabelecimento, e alega ser "uma lei que ele mesmo criou".





“Eu determino o que é dentro do meu estabelecimento. Você está comercializando alguma coisa dentro do meu estabelecimento, aí é proibido”, diz o empresário.





Mesmo com o notebook fechado, o homem pede para retirá-lo de cima da mesa. A discussão fica mais acalorada e o empresário, já visivelmente alterado, chama o cliente “para ir lá fora”, em tom de ameaça.





“Você não é homem? Vamos lá fora! Você é um bosta!” Neste momento, ele dá um tapa na mão do cliente, que filma toda a ação (veja o vídeo no final da reportagem).





“VOU MATAR VOCÊS”





Do lado de fora, o clima esquenta ainda mais. O empresário, alterado, sai da padaria com um pedaço de pau na mão atrás dos clientes. Mas, ao correr, ele acaba caindo e batendo com o rosto no chão.





Ao perceber que continua sendo filmado, ele fica ainda mais descontrolado e agressivo. “Eu vou achar vocês dois. Eu vou matar vocês. Eu vou achar esse cara. Não filma eu, não”.





Uma outra pessoa, com a camisa do estabelecimento, identificada como Marcelo, pede para o homem parar de filmar e tenta agredi-lo. Neste momento, o empresário é contido por outro homem.





Cotia e Cia entrou em contato por e-mail com o estabelecimento Empório Bethaville para pedir um posicionamento sobre o caso. Também solicitou o contato do proprietário para entrevistá-lo e ouvi-lo. Mas até a publicação desta reportagem, não houve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.





A reportagem também pediu um posicionamento para a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e aguarda resposta. Cotia e Cia não conseguiu localizar os clientes que foram vítimas da agressão.





VEJA O VÍDEO: