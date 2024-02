Homem é preso por aplicar golpes como motorista de aplicativo

Com ele, foram apreendidos dois notebooks, dois mouses com fio, dois fones de ouvido e um celular

Foto: Divulgação / PM

Um homem, de 31 anos, foi preso por aplicar golpes se passando por um motorista de aplicativo, em Santana de Parnaíba, na noite dessa quinta-feira (1º).





Policiais militares em patrulha receberam uma informação, via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM), sobre um veículo envolvido em alguns crimes que circulava na região. O veículo foi localizado no bairro Jardim Paula com dois ocupantes.





Segundo a PM, o homem "trabalhava" na modalidade de entrega dos serviços de aplicativo de transporte. Para roubar os itens, ele cancelava as viagens no trajeto entre a busca da entrega e a ida para o endereço de destino.





Com os documentos do suspeito foi possível encontrar uma divergência, ele tentou informar uma identidade falsa. Em seguida os policiais, ao examinar os documentos, perceberam que ele teria usado um documento de terceiros e substituído pela sua foto. O carro também teria sido alugado com o uso desses documentos falsificados.





Foram apreendidos dois notebooks, dois mouses com fio, dois fones de ouvido e um celular.





O homem foi preso em flagrante e o caso registrado como estelionato, apropriação indébita, uso de documento falso e falsificação de documento público na Delegacia de Polícia de Santana do Parnaíba.