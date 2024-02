Três pessoas suspeitas de matar e carbonizar homem em São Roque são presas

Crime ocorreu em dezembro de 2023; corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição

Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, em Itapevi, três pessoas suspeitas de terem matado e carbonizado um homem no bairro São João Velho, em São Roque. O crime ocorreu em dezembro de 2023. As prisões ocorreram em janeiro, mas as informações só foram divulgadas pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5), informou o G1.





O corpo do homem, que estava em estado avançado de decomposição, foi encontrado carbonizado e com as mãos amarradas, além de ter uma corda no pescoço. As investigações do caso foram concluídas na quarta-feira (31).





Segundo a Polícia Civil, o Setor de Investigações Gerais (SIG) teve acesso a imagens de câmeras de monitoramento, nas quais identificou que três suspeitos foram até o local com um carrinho de mão, atearam fogo no homem e fugiram em seguida.





De acordo com a polícia, a motivação do crime teria sido uma casa que os suspeitos queriam comprar e acreditavam pertencer à vítima.





Todos os presos foram indiciados pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo fútil e permaneceram presos.





*Com informações do G1