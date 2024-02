Mato encobre calçadas e faz pedestres andarem por rua em Cotia; veja VÍDEO

As calçadas recentemente feitas pela Prefeitura de Cotia na estrada Normândia estão tomadas pelo matagal, que também preenche parte da via. O problema vem trazendo transtornos para motoristas e pedestres.





#FalaCidadão, Danilo Natalini, morador da região, disse que a situação está complicada, já que o matagal inviabiliza o pedestre a andar pela calçada. "Ele é obrigado a andar pela rua, que é movimentada", disse.





O morador, que transita diariamente pela estrada, enviou para a coluna vídeos que mostram o mato alto tomando conta das calçadas e de parte da via (veja abaixo).





O mesmo problema, segundo ele, ocorre também na rua Guarujá, região do Parque Rincão.





Procurada pela reportagem, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que encaminhou a reclamação para o Departamento de Manutenção para que inclua na programação a realização dos serviços.





“A Secretaria aproveita para pedir a colaboração dos munícipes para que entendam que, com as chuvas dos últimos tempos, o mato cresce rapidamente. Todas as equipes estão empenhadas para a realização dos serviços de limpeza em todas as regiões do município”, esclareceu.





VEJA O VÍDEO: