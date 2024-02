Circo Zanni anuncia última apresentação em Cotia e deixa mensagem de despedida

Comunicado foi publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (5)

Circo Zanni. Foto: Vagner Santos

O Circo Zanni, localizado no Km 26 da Raposo Tavares, realizará suas últimas apresentações em Cotia nos dias 17 e 18 de fevereiro. O anúncio foi publicado nas redes sociais.





“É com grande emoção que compartilhamos uma notícia significativa sobre o futuro do nosso querido circo. Após cuidadosa reflexão e considerando as constantes mudanças no mundo do entretenimento, decidimos encerrar as atividades na sede fixa de Cotia”, diz trecho do comunicado.





O Circo Zanni estreou o centro cultural em Cotia no final de novembro de 2019. O local chegou com a proposta de ser uma opção cultural circense, entre outros eventos, de forma acessível para a população da região, além de figurar como centro de formação artística.





Segundo o circo, a decisão não marca um fim, “mas sim o início de uma nova e emocionante jornada”. “Estamos comprometidos em evoluir e abraçar a modernidade, trazendo melhorias e inovações às nossas atividades.”





O circo diz que planeja reinventar-se “para oferecer experiências ainda mais envolventes e emocionantes, combinando o encanto clássico do circo com elementos contemporâneos, linguagem da nossa essência que marcou e consolidou nossa trajetória.”





Por fim, o Circo Zanni agradece o público que frequentou e assistiu aos espetáculos ao longo dos 4 anos em que esteve na cidade. “Convidamos vocês a se unirem a nós nesta emocionante transformação. O Circo Zanni continuará a encantar, surpreender e proporcionar momentos memoráveis, agora em um novo capítulo de sua história”, finaliza o comunicado.





SOBRE O CIRCO ZANNI





Criado em 2004 por Domingos Montagner, Fernando Sampaio, Isabella Mucci, Marcelo Lujan, Pablo Nordio, Luciana Menin, Erica Stoppel, Maíra Campos e Daniel Pedro, o Circo Zanni é uma fusão de talentos circenses com formações e características diversas.





Formada por diferentes grupos circenses atuantes na cidade de São Paulo (La Mínima, Circo Amarillo, Cia LaClass, Cia Barnabô, Artinerant’s e Cia das Rosas).





Em suas apresentações, o Circo Zanni mistura a atmosfera dos circos clássicos e tradicionais com elementos contemporâneos incorporados através de números aéreos, de acrobacia, equilíbrio de palhaçaria.





O Zanni se define como um circo “clássico contemporâneo brasileiro” que retoma uma antiga tradição circense: a musicalidade ao vivo. Hoje em dia, quando a música mecânica é predominante nos espetáculos de circo, o Zanni traz para o coração dos seus espetáculos a banda ao vivo formada pelos seus acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas.





