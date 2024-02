Tarifa Zero em Cotia? Veja o anúncio do prefeito

Anúncio foi divulgado hoje nas redes sociais; veja como vai ser

Foto: Cotia e Cia

Domingão Tarifa Zero. É dessa forma que o prefeito de Cotia, Rogério Franco, anunciou nesta quinta-feira (29) a novidade que deve ser iniciada a partir de abril.





Segundo ele, em razão das comemorações do aniversário da cidade, os ônibus municipais serão gratuitos, aos domingos.





O vídeo foi publicado hoje nas redes sociais, ao lado da vice-prefeita Ângela Maluf e do secretário de Transportes e Mobilidade, Joaquim Brechó.





“Estamos fazendo o levantamento, providenciando uma ordem de serviço para que possamos já em abril implantarmos os ônibus gratuitos para a população”, disse Brechó.













No ‘Domingão Tarifa Zero’ o transporte público municipal vai funcionar com programação normal em todas as linhas que têm circulação aos domingos.





Segundo a Setram, não haverá limite de viagens por pessoa. Ao longo do mês de março, a Setram e a empresa que opera as linhas municipais finalizarão o processo de funcionamento da liberação das catracas.



168 AÇÕES

168 ações no decorrer do ano em comemoração do aniversário da cidade – a tarifa zero seria uma delas. Também nesta quinta-feira, Rogério Franco (PSD), disse que vai realizar– a tarifa zero seria uma delas.

O anúncio foi feito após reunião com alguns secretários municipais e com a vice-prefeita Ângela Maluf.

“Serão 168 ações que virão de encontro com as demandas de nossa cidade pela transformação de Cotia”, disse o prefeito.

Cotia completará 168 anos no dia 2 de abril.

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), cerca de 7.500 passageiros, em média, utilizam o transporte público municipal aos domingos.