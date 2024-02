Segurança Pública: saiba como foi a reunião entre Rogério Franco, delegados e PMs

Prefeito de Cotia apresentou nova gestão da pasta, falou de parcerias, totens e mencionou a 'fragilidade do Estado' na estrutura da segurança

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, se reuniu na segunda-feira (26) com autoridades de segurança pública da cidade.





A reunião foi para alinhar ações, estreitamento de parcerias e para apresentação do novo gestor da Secretaria de Segurança Pública, Odair Marcelo de Camargo (titular), e Vagner Joaquim da Silva (adjunto).





Durante a reunião, Rogério Franco colocou a Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Civil à disposição das Polícias Civil e Militar de Cotia, para que, juntas, “possam realizar ações para enfrentamento da criminalidade e para aumentar a segurança dos moradores”.





“Vamos manter e ampliar parcerias com a Polícia Civil e com a Polícia Militar, porque a gente sabe das fragilidades do Estado, por isso damos apoio por meio da nossa estrutura de segurança”, disse o prefeito.





Franco reiterou que as imagens captadas pelos mais de 30 totens de videomonitoramento instalados pela Prefeitura em pontos estratégicos da cidade estão à disposição das polícias. “Em diversas ocorrências, estas imagens ajudaram a identificar criminosos e elucidar casos”, lembrou.





Participaram da reunião: o Secretário de Governo, José Lopes, Monica Rezende Gamboa (delegada da Delegacia Civil de Cotia), Daiana Cotaite (delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Cotia), Marcos Cesar R. Santos (delegado da 2ª Delegacia de Polícia da Granja Viana), 1º sargento PM Olley Gomes Kneppea e sargento PM Rafael Geovani da Silva representado o Batalhão da Polícia Militar (área de Caucaia do Alto).