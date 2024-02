Cotia prepara 168 ações em comemoração do aniversário da cidade

Anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Franco nesta quinta-feira (29) após reunião com secretários

Foto: Prefeitura de Cotia

O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), disse hoje que vai realizar 168 ações no decorrer do ano em comemoração do aniversário da cidade.





O anúncio foi feito nesta quinta-feira (29), após reunião com alguns secretários municipais e com a vice-prefeita Ângela Maluf.





“Serão 168 ações que virão de encontro com as demandas de nossa cidade pela transformação de Cotia”, disse o prefeito.





O anúncio das ações será publicado em breve, segundo ele.





Cotia completará 168 anos no dia 2 de abril.





VEJA O ANÚNCIO ABAIXO: