Morte: Ficou conhecido por fazer festas com bolos quilométricos para crianças

Residente do Jd Isis, Toninho foi 3 vezes candidato a vereador em Cotia; mesmo não vencendo as eleições, nunca deixou de ajudar a sua comunidade

Toninho do Isis faleceu na madrugada desta quarta-feira (14). Foto: Arquivo pessoal

Filho de um casal nordestino, vindo do Ceará com 13 anos de idade, Antônio Ardebal de Souza viveu no Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. Conhecido como Toninho do Ísis, escolheu Cotia como morada em 1985. Dois anos depois, estabeleceu domicílio e comércio no Jd Isis.





Em Cotia, Toninho ficou conhecido por suas festas para as crianças. Nas comemorações de São João, por exemplo, fazia bolos quilométricos, brincadeiras de pau-de-sebo e fogueiras enormes.





Depois, ele acabou se engajando na política, na época do ex-prefeito Ivo Isaac Pires. Saiu candidato a vereador como ‘Toninho do Isis’, por 3 vezes. Não chegou a ganhar uma eleição, mas nem por isso deixou de ajudar e lutar pelas comunidades do Jd. Isis e do Mirante da Mata.





Aniversário de 87 anos de Toninho, em abril de 2023. Foto: Arquivo pessoal

“A sede da comunidade do Isis leva o nome dele. Já recebeu título de cidadão cotiano e também já lutou na greve histórica dos funcionários do Hospital de Cotia”, relembra Eni Dias de Sousa, filha de seu Toninho.





Um infarto do miocárdio levou Toninho do Ísis, que completaria 88 anos em abril. Toninho morreu dentro de casa, na madrugada desta quarta-feira (14/02/2024).





Fica aqui os nossos sentimentos à família e aos amigos.