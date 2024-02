Ladrão que apanhou após tentativa de roubo é solto em audiência de custódia em Cotia

Crime ocorreu no início da madrugada de quarta-feira (28) no km 39 da Raposo Tavares; veja o vídeo

Imagem: Redes Sociais

O ladrão que foi linchado após tentativa de roubo no km 39 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, foi solto em audiência de custódia no final da tarde dessa quarta-feira (28). Ele estava detido na Cadeia Pública de Cotia. , foi solto em audiência de custódia no final da tarde dessa quarta-feira (28). Ele estava detido na Cadeia Pública de Cotia.





O bandido, que não teve o nome revelado, havia tentado roubar uma moto com arma de brinquedo no início da madrugada de quarta. Após apanhar, ele foi preso em flagrante – veja o vídeo gravado pela vítima no final da reportagem.





Em depoimento, a vítima disse que estava em sua motocicleta e, ao reduzir a velocidade para fazer o retorno do km 39, foi abordada por dois homens, sendo que um deles estava armado. Os bandidos pediram para ele retirar a mochila das costas e o capacete.





Mas, a vítima percebeu que se tratava de uma arma de brinquedo e reagiu, entrando em luta corporal com um dos assaltantes. O comparsa conseguiu fugir.





Nisso, estava passando um ônibus pelo local, que parou ao ver a cena. O motorista desceu do coletivo e, junto com alguns passageiros, agrediu o criminoso com socos e chutes.





A Polícia Militar foi acionada por um dos passageiros do ônibus. Ao chegarem no local, os policiais encontraram o ladrão ensanguentado no chão. Ele foi encaminhado até uma unidade de saúde e, após receber alta médica, foi conduzido até a delegacia, onde recebeu voz de prisão.





VEJA O VÍDEO ABAIXO: