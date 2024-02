Saiba quem é Odair Marcelo, novo secretário de Segurança Pública de Cotia

Juntamente com ele, o coronel Vagner Joaquim da Silva assumiu como secretário adjunto da pasta; veja o perfil

Odair Marcelo, novo secretário de Segurança Pública de Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia

os nomes que vão comandar, a partir de agora, a Secretaria de Segurança Pública da cidade. O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), anunciou nessa segunda-feira (19)









(veja aqui). O pedido pela troca do comando da secretaria foi feito por um grupo de agentes da corporação





QUEM É O NOVO SECRETÁRIO





O novo secretário de Segurança Pública de Cotia se chama Odair Marcelo de Camargo. Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atuou durante 31 anos na instituição, sempre na área operacional, exercendo comando de tropas nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Santo André, São Bernardo e Cotia.





Odair se destacou nas áreas de Polícia Comunitária, Assuntos Civis e Porta Voz. Ele também é mestre em Segurança Pública pelo Centro de Altos Estudos de Segurança da PMESP.





Em suas primeiras palavras como secretário, Odair destacou a humanização da GCM, para que eles tenham apoio jurídico, social e psicológico. “Além do guarda civil ter o sentimento de amor pela causa, que ele tenha também uma assistência social jurídica e, principalmente, psicológica, porque é necessária a valorização pessoal desse profissional”, disse em vídeo publicado nas redes sociais. , Odair destacou a humanização da GCM, para que eles tenham apoio jurídico, social e psicológico., disse em vídeo publicado nas redes sociais.



A segurança pública é uma demanda importante para todo cidadão. Nós estamos trazendo na bagagem mais de 60 anos dedicados à vida pública, sempre no comando de tropas operacionais da Policia Militar de São Paulo. Os 4 anos que estive em cotia também aprendi bastante





SECRETÁRIO ADJUNTO





Ao lado de Odair, o prefeito Rogério Franco também anunciou o nome do novo secretário adjunto da pasta, o coronel Vagner Joaquim da Silva.





Coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele teve como última função o Comando do 40° Batalhão de Polícia Militar do Interior em Votorantim.





Coronel Vagner Joaquim da Silva, secretário adjunto de Segurança Pública. Foto: Prefeitura de Cotia

Vagner atuou durante sua carreira ainda nos municípios de São Paulo, Guarujá, Itu, Salto, Ibiúna e Sorocaba. Especializou-se em várias áreas, tais como, Técnicas não Letais de Intervenção Policial, Tiro Defensivo na Preservação da Vida, Força Tática, Análise de Informação Criminal.





O secretário adjunto é bacharel em Sociologia pela Unicamp e mestre em Ciências. Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Altos Estudos Superiores da PMESP.