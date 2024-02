Mulher sofre tentativa de estupro ao voltar para casa em Caucaia do Alto

Cotia e Cia conversou com a vítima, que detalhou como foi o ocorrido: “Um lugar sem iluminação e de péssimas condições para passar”

Caso ocorreu na rua Marquês de Pascais, próximo da linha do trem. Foto: Google Street Views

Uma mulher, de 28 anos, sofreu uma tentativa de estupro na rua Marquês de Pascais, próximo da linha do trem no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. O caso ocorreu no início da madrugada de sexta-feira (15).





Em depoimento, a vítima narrou que voltava do serviço para casa e que, ao atravessar pela linha do trem, um rapaz alto, de mais ou menos 1,70m de altura, de cor branca, “surgiu do nada” e tentou agarrá-la por trás, na tentativa de arrastá-la para uma área de mato.





Cotia e Cia conversou com a vítima no dia seguinte do crime. Ela detalhou que o homem se assustou quando ela percebeu que estava sendo seguida. A mulher contou que ele ainda conseguiu colocar a mão em sua boca.





“No momento, eu estava em ligação com um familiar e iluminando o caminho por conta da lama. Consegui bater com a minha mão e tirei a mão dele da minha boca. Comecei a gritar muito por socorro. Ele então se assustou e se jogou em um morro que tem na linha do trem”, descreveu.





A vítima ainda disse que já viu o mesmo homem, vagando pela linha do trem, em outras ocasiões. Mas ela não conseguiu visualizá-lo melhor pela falta de iluminação no local.





“Um casal, um pouco depois, me ajudou. A mulher me deu um copo de água enquanto eu aguardava meu marido que estava vindo me buscar. A mulher me contou que também foi atacada há uns 2 meses”, narrou. “Um lugar sem iluminação e de péssimas condições para passar, onde muitas pessoas escolhem ir por lá, por ser mais fácil o acesso ao bairro”, complementou.





O caso foi registrado como 'tentativa de estupro' no 1º Distrito Policial (DP) de Cotia, em Caucaia do Alto.