Rodrigo Caetano, diretor de futebol, pode trocar do Atlético-MG pela Seleção Brasileira

A diretoria do Atlético-MG demonstra compreensão e apoio ao desejo do profissional de contribuir para a equipe nacional.

Foto ilustrativa Freepick





Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, está prestes a se reunir com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para explorar a possibilidade de assumir o cargo de coordenador de seleções. A reunião, marcada para esta segunda-feira (29), representa um momento significativo para Caetano, que, crucialmente, não possui multa rescisória em seu contrato com o Atlético-MG.





Nos bastidores, há uma crença de que Caetano não deixará o Atlético-MG para se juntar a outro clube brasileiro, a menos que seja para integrar a seleção nacional. A diretoria do Atlético-MG demonstra compreensão e apoio ao desejo do profissional de contribuir para a equipe nacional.





A probabilidade de Caetano aceitar um eventual convite da CBF parece ser alta, e a reunião será conduzida pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. O técnico Dorival Júnior, inicialmente inclinado a favor de Muricy Ramalho para a função, deu seu aval para a contratação de Caetano, considerando-o um nome confiável com quem já trabalhou em Vasco e Fluminense.





Caso Caetano recuse a oferta, a CBF já tem alternativas em mente, como Alexandre Mattos (Vasco), Rui Costa (São Paulo) e Thiago Scuro (Monaco).





No que diz respeito ao contrato de Caetano com o Atlético-MG, embora ele esteja vinculado ao clube até 31 de dezembro de 2026, desde o início de 2024, o vínculo não apresenta multa rescisória. Isso abre a possibilidade de assinar com outro clube, caso surja uma proposta vantajosa. É importante observar que Caetano recusou recentemente uma oferta do Corinthians para o cargo, que era ocupado por Alessandro Nunes até o final do ano passado. A postura do profissional em priorizar o trabalho na seleção brasileira é evidente, e a reunião com a CBF marca um potencial passo significativo nessa direção.





