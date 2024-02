GCM apreende porções de maconha, crack, cocaína, skunk e haxixe em Cotia

Homem de 35 anos é investigado

Foto: Reprodução / GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia apreendeu, nesse domingo (4), uma grande quantidade de drogas no Jardim Lavapés. Um suspeito fugiu e outro, de 35 anos, é investigado, informou a Polícia Civil.





Segundo a GCM, um dos suspeitos, ao ver a viatura, jogou uma mochila no chão e saiu correndo. O segundo suspeito, que estava agachado no momento, foi abordado e detido. Ele disse aos guardas que não conhecia o indivíduo que estava com a mochila carregando as drogas.





A mochila verde jogada pelo desconhecido continha: 115 porções de maconha, 68 porções de crack, 125 porções de cocaína, 29 porções de skunk, 74 porções de haxixe e 10 porções de substância sintética.





Na delegacia, o homem disse que estava no local para comprar drogas para uso pessoal. Ele foi ouvido e liberado logo em seguida. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.