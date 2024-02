Idoso aguarda consulta médica em Cotia e família reclama da falta de informação

Cotia e Cia relatou o problema para a Secretaria Municipal de Saúde; veja o que disse a pasta

UBS do Jd Arco Íris, em Cotia. Foto: Google Street Views

Morador do Jardim Monte Santo, em Cotia, Francisco de Sousa Lima, de 71 anos, está na fila de espera para uma consulta médica com urologista. O encaminhamento para ele passar com o especialista foi feito no dia 15 de janeiro na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Arco Íris.





Francisco está com retenção urinária e faz uso de sonda. Ele passou por internação no Hospital Regional de Cotia. Um médico da unidade informou à família do paciente que ele precisaria passar com um urologista para saber a causa de seu problema.





A filha de seu Francisco, Patrícia Cruz Lima, fez então o que foi determinado pelo médico do hospital. No entanto, ao chegar na UBS do Arco Íris, ela foi informada de que a guia do hospital “não estava valendo mais” e que ele deveria passar por um novo atendimento com clínico da UBS para conseguir a guia de encaminhamento.





E foi o que Patrícia fez. Ao passar seu pai no atendimento com um clínico, ela conseguiu o encaminhamento para a consulta com urologista. Mas isso ocorreu no dia 15 de janeiro, e até hoje, não conseguiu uma resposta da unidade.





“Ele tem muita dor. Eu já estou ficando preocupada. Tem dia que sangra muito e acaba infeccionando. E como ele já é de idade, fico muito preocupada”, relata Patrícia.





CONSULTA FOI AGENDADA APÓS CONTATO DO COTIA E CIA





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e relatou o caso de seu Francisco. Três horas depois, a pasta enviou a seguinte nota:





“A Secretaria de Saúde de Cotia informa que a consulta com o especialista foi liberada pelo Estado e está agendada para o dia 1º de março de 2024 no AME de Carapicuíba.”





No entanto, Patrícia só ficou sabendo da consulta de seu pai após a reportagem lhe passar a informação que conseguiu com a secretaria.