Cotia na Globo: atraso em reformas de escolas é destaque do ‘Bom Dia SP’

Apresentador Rodrigo Bocardi ainda ironizou os erros de concordância na placa de execução das obras: “está errado isso aí, viu, gente?"





A Tv Globo voltou a destacar problemas na educação de Cotia, após reportagem sobre a falta de uniforme escolar no início do mês.





Agora, foi a vez dos atrasos em obras de reforma das unidades escolares nos bairros Caputera e Jardim Japão.





A reportagem do Bom Dia São Paulo (BDSP) foi até a escola Elydia Scopel Cremonezzi, no Caputera, e mostrou os problemas que os alunos enfrentam. Houve relatos de entulhos, mato alto, barulho e até pó durante as aulas - vale ressaltar que as aulas na unidade só retornaram nesta semana, cerca de 15 dias depois do restante das escolas municipais.





A reportagem também mostrou o atraso nas obras do Centro Educacional Dr. Délio Lima Júnior, no Jardim Japão.





O apresentador do BDSP, Rodrigo Bocardi, ainda ironizou erros de concordância na placa em frente a obra da escola. "O legal é que na placa de reforma de escola tem erro de concordância. Precisa avisar os alunos que vão para escola que está errado isso aí, viu, gente?"





Em nota enviada à Globo, a Prefeitura de Cotia alegou que a empresa terceirizada pediu “um prazo adicional de 90 dias” sob a justificativa “das chuvas de verão”.





Já a empresa não se manifestou sobre os atrasos. A matéria pode ser acessada neste link a partir de 1:48.