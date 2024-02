Polícia apreende carga de cigarros roubada avaliada em R$ 88,9 mil em Osasco

Dois homens foram presos em flagrante

Foto: Divulgação / PM

Dois homens, de 37 e 39 anos, foram presos em flagrante por roubo de carga, avaliada em mais de R$ 88 mil reais, em Osasco. A prisão foi realizada durante ações da Operação Força Conjunta, na manhã de quinta-feira (1).





Policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M) foram acionados para atender uma ocorrência de roubo a caminhão com cargas de cigarros. Pelas informações da placa e do rastreamento fornecido pela empresa responsável, o veículo foi localizado no viaduto Procurador Sylvio de Ulhoa Cintra, no Rodoanel.





Os suspeitos foram abordados e presos. O veículo possuía diversas caixas com cigarros, isqueiros e lâminas de barbear, que totalizaram mais de R$ 88,9 mil em cargas.





Assim como o caminhão, foram apreendidos um bloqueador de sinal, R$ 300 e um celular.





O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão de veículo no 2º DP (Osasco).





Operação Força Conjunta – Fase 1





Nesta quinta-feira (1), a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal realizaram a Operação Força Conjunta – Fase 1. Neste período, foram compartilhados dados e informações para realização de ações e missões integradas na região de Osasco.





Cerca de 100 agentes, em 50 viaturas, realizaram bloqueios e atividades policiais na área central da cidade, com ênfase para os bairros de Quitaúna e Jardim das Flores.





Segundo a PM, ao todo, 242 pessoas foram abordadas; seis pessoas presas e apreendidas em flagrante; um procurado pela Justiça recapturado; 60 carros vistoriados; 80 motos vistoriadas; 20 multas aplicadas; 15 bloqueios policiais realizados; cinco veículos apreendidos e um atendimento de acidente de trânsito com vítima.