Thermas da Mata divulga programação de Carnaval; confira

Foto: Divulgação / Thermas da Mata

O Thermas da Mata, localizado em Cotia, divulgou, nesta sexta-feira (2), uma programação diversificada durante o feriado prolongado de Carnaval.





A programação inclui a apresentação Dance Brasil, a animação da Escola de Samba com a banda Tornado Samba, o ritmo do Pagode Descontrole e a alegria dos blocos, com destaque para o Bloco Thermalucos no Beach Kids e a Folia Kids, proporcionando entretenimento para todas as idades.





Além disso, o parque aquático oferece mais de quinze atrações para os mais variados gostos. Entre as novidades, destaca-se o Brabus, o primeiro toboágua com cápsula para lançamento do parque, a partir de uma torre de 20 metros de altura.





Para o período de Carnaval, os ingressos do Thermas da Mata custam a partir de R$54,90. Os visitantes podem ainda optar pelo Combo 4 ingressos, com valores a partir de R$189,00.





Serviço





Horário de funcionamento em fevereiro: De quinta a segunda-feira e terça-feira (13), das 10h às 17h.





Ingressos: Adulto a partir de R$ 54,90 e infantil (03 a 12 anos) a partir de R$ 44,90 comprando antecipado no site.





Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP





Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares