Bandidos fortemente armados assaltam comércio em plena luz do dia em Cotia

Dois deles foram presos no dia seguinte do crime

Crime ocorreu na rua Exército. Foto: Google Street Views

Três bandidos fortemente armados assaltaram uma loja de baterias para carros, na rua Exército, em plena luz do dia, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 10h da última quinta-feira (15). Dois criminosos que participaram do roubo foram presos no dia seguinte pela Guarda Civil Municipal (GCM).





De acordo com a ocorrência, os três indivíduos renderam a vítima dentro da loja. Eles chegaram no local em um veículo Honda Fit da cor preta. A vítima ficou sob o poder de um dos criminosos dentro de um cômodo do estabelecimento, enquanto um roubava as baterias e o terceiro aguardava dentro do carro.





Após o roubo, os bandidos fugiram do local com as mercadorias no porta-malas do automóvel.





PRISÃO





A GCM realizava patrulhamento preventivo na sexta-feira (16) quando recebeu, via rádio, informações que um veículo Honda Fit da cor preta, com queixa de roubo, foi visualizado pelas câmeras de um totem de segurança passando pela avenida Antônio Mathias de Camargo, no centro de Cotia.





Como os guardas estavam próximos do local, saíram para procurar o veículo.





Ao avistarem o carro, os guardas deram ordem de parada, mas o motorista tentou empreender fuga pela contramão. Os agentes perseguiram o veículo até alcançarem.





Durante a abordagem, os guardas constataram a veracidade de que o carro havia sido roubado na quarta-feira (14), um dia antes do assalto na loja de baterias. Os dois homens que estavam no veículo foram conduzidos para a delegacia.





O proprietário da loja compareceu no distrito policial e reconheceu os dois homens como sendo os autores do roubo em seu comércio. No porta-malas do carro, a polícia encontrou diversas caixas de baterias que tinham sido roubadas.





Os dois foram presos e aguardam agora a decisão do poder judiciário.