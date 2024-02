Morador filma mais de 15 buracos em menos de 100 metros em rua de Cotia; VÍDEO

Via encontra-se esburacada há mais de 4 meses, segundo ele

Imagens enviadas pelo morador Maurício Gomes ao Cotia e Cia

#FalaCidadão: Um morador do Jardim Sandra, em Cotia, enviou nessa quinta-feira (1º) um vídeo ao Cotia e Cia em que mostra uma rua cheia de buracos. Segundo Maurício Gomes, em um trecho com menos de 100 metros, são 15 buracos existentes há mais de 4 meses.





Maurício relata que o problema na Rua Santos Dumont causa transtornos para motoristas e pedestres. “Hoje, passei a pé com muita dificuldade. Quando chove, formam poças d'água. O transtorno é para todos: motoristas, pedestres e motociclistas”, diz.





Além da via esburacada, não há calçadas no local para a travessia de pedestres. Cotia e Cia fez contato com a prefeitura para relatar o problema, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.





Veja o vídeo abaixo: