Com Alok no calendário, Festa do Peão de Cotia abre vendas de ingressos; veja valores

Evento começa no dia 30 de março ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida

Dj Alok. Foto: Divulgação

A Festa do Peão de Cotia, tradicionalmente conhecida como Rodeio de Cotia, abriu nesta sexta-feira (2) a venda de ingressos. Serão 5 shows marcados para acontecer entre os dias 30 de março e 6 de abril.





adquiridos AQUI. Os valores variam entre R$55,00 (Pista/Arena) e R$132,00 (Vip Gold). Os ingressos podem serOs valores variam entre





R$ 284,90 e R$ 306,90 (COMPRE AQUI). Já para o Camarote Premium – open food e open bar, os valores variam entre





A Festa vai acontecer no mesmo local de 2023, ao lado do estádio municipal Euclides de Almeida, à beira do km 35 da Raposo Tavares sentido interior.





SHOWS CONFIRMADOS:





Dia 30/03- Ana Castela





Dia 31/03 - Jorge e Matheus





Dia 05/04 - Luan Santana





Dia 06/04 - Alok