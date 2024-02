Feira de artesanatos de Embu das Artes celebra 55 anos; veja a programação

Atividades acontecerão no Centro Histórico da cidade.

Foto: Reprodução

Em celebração aos 55 anos da Feira de Artes e Artesanato de Embu das Artes, a Secretaria de Cultura traz atividades para o Centro Histórico da cidade.





No dia 4/2, a banda municipal se apresenta com repertório especial de aniversário. O Rotary Club de Embu das Artes também estará presente mostrando as ações que realiza nas comunidades na cidade.





Um dos projetos é o Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social sobre Rodas (Nurap sobre Rodas), que tem por missão levar conhecimento, acolher e desenvolver pessoas através da capacitação e inclusão no mercado de trabalho. Rotary Clubs participantes: Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, Satélite Regis Bittencourt, Morumbi, Moema Índia, e Brooklin Armando de Arruda Pereira.





55 anos de história e encanto





A Feira de Artes de Artesanato reúne desde 1969 no Centro Histórico de Embu das Artes artistas, artesãos, nacionalidades, histórias, sonhos e despertando encanto nas pessoas que passam por ela aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h.





Nos fins de semana, a Feira recebe cerca de 30 a 40 mil visitantes, vindos de várias regiões do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo, atraídos por artesanato, bijuterias, miniaturas, pinturas, esculturas, porcelanas, bordados, rendarias, instrumentos, roupas, objetos de decoração, cestaria, entre outros artigos. Trabalham nela cerca de 500 expositores distribuídos por quatro quarteirões, que são formados pelo Museu de Arte Sacra, por ruas e alamedas carismáticas e construções rústicas, num ambiente interiorano que marca a presença da cultura caipira ainda perceptível.





Programação:





Domingo – 04/02





Local: Praça das Artes – Largo 21 de Abril – Centro Histórico





A partir das 10h – Showcase do Rotary Club





11h – Apresentação da Banda Municipal