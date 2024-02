Itapevi vai entregar uniforme e material escolar aos 28 mil alunos da rede municipal

“Tratamos com respeito e comprometimento nossas famílias e crianças com a entrega dos itens de qualidade”, explica o prefeito Igor Soares

Foto: Prefeitura de Itapevi

A partir da próxima segunda-feira (5), a Prefeitura de Itapevi começa a entregar os uniformes e kits de materiais escolares para mais de 28 mil estudantes da rede municipal de ensino.









Segundo a prefeitura, os itens serão recebidos todos os alunos do Ensino Infantil, do Ciclo Fundamental I e EJA (Educação de Jovens e Adultos) em sala de aula para facilitar o acesso dos pais e responsáveis.





“Tratamos com respeito e comprometimento nossas famílias e crianças com a entrega dos itens de qualidade”, explica o prefeito Igor Soares.





Detalhes da distribuição





O kit de uniforme será distribuído para crianças a partir do Maternal II (3 anos) e é composto por duas camisetas mangas curtas, duas mangas longas, um agasalho completo (calça e blusão com capuz), um moletom completo (calça e blusa), um short, saia ou bermuda (diferenciado para perfis masculinos e femininos), dois pares de meias e um par de tênis.





Quanto ao kit de material escolar, todos receberão mochilas. Em relação aos Berçários I e II, eles incluem agenda, papel sulfite, pasta com aba e elástico, estojo de giz de cera, estojo de pintura a dedo, massa de modelar e cola colorida. O Maternal recebe os mesmos itens dos berçários, acrescidos de caixa de lápis de cor e canetinha hidrográfica.





Já o Pré I e II, além do kit do Berçário I e II, também têm acesso a apontador, cadernos brochura e de cartografia, lápis de escrita, borracha, cola branca, estojo de pintura a dedo, pincel e tesoura escolar.





Já para as classes do Ensino Fundamental Ciclo I (1º ao 5º ano e APAE), por sua vez, contarão com os mesmos itens dos Pré I e II, exceto estojo de pintura a dedo e massa de modelar. Porém ganhará o estojo de guache.





Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) receberão apontador, cadernos brochura, de cartografia e universitário, caixa de lápis de cor, esquadros de 45° e de 60°, lápis de escrita, papel sulfite, pasta com aba, régua, transferidor de 180°, borracha, caneta esferográfica azul, preta e vermelha, cola branca, compasso e tesoura escolar.