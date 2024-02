‘Gatinha da Cracolândia’ é investigada após visitar namorado no CDP de Osasco

Funcionários relataram que não conseguiram barrar a entrada dela no CDP porque receberam "ordens superiores"

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Lorraine Bauer Romeiro, de 21 anos, conhecida como 'Gatinha da Cracolândia', conseguiu visitar o namorado preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco. A Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (SAP) instaurou uma apuração preliminar para esclarecer os fatos. As informações são do colunista Josmar Jozino, do portal UOL.





A pasta investiga se Lorraine poderia ter entrado no presídio mesmo com uma condenação de cinco anos por tráfico de drogas. Atualmente, ela cumpre prisão domiciliar.





Segundo a coluna, funcionários relataram que tentaram barrar a entrada de Lorraine no CDP, mas não tiveram êxito porque receberam "ordens superiores" autorizando o ingresso da visitante na unidade prisional.





Em nota, a SAP informou que “instaurou uma apuração preliminar sobre o caso citado” e que a mulher “está proibida de fazer visitas ao companheiro no Centro de Detenção Provisória I de Osasco, desde o dia 23 de janeiro, devido a antecedentes criminais e processos judiciais em andamento”.





Lorraine é acusada de vender drogas a usuários na Cracolândia, na região central da capital paulista. Ela foi presa pela primeira vez em julho de 2021 — prisão que foi convertida em domiciliar porque, à época, a filha dela tinha nove meses.





Passado um mês, ela voltou a ser detida, dessa vez em Barueri, acusada de guardar em um imóvel 85 porções de maconha, 295 de cocaína e oito de crack. A droga abasteceria a Cracolândia.





No dia 13 de dezembro de 2022, a Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) mandou soltá-la, substituindo a prisão por medidas cautelares, como a proibição de mudar de endereço sem comunicar a Justiça, não frequentar determinados lugares, como bares, e se recolher à noite.