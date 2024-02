Itapevi anuncia show de Jorge e Mateus, bolo gigante e 65 ações de aniversário

No domingo (18), haverá mutirão de emprego com mais de mil vagas, além de exames de saúde gratuitos e cortes de cabelo; veja programação completa

Prefeito de Itapevi, Igor Soares. Foto: Pedro Godoy





A Prefeitura de Itapevi anunciou, nessa quinta-feira (15), as 65 ações comemorativas de aniversário da cidade. O evento com anúncio oficial aconteceu no Teatro Municipal.





As atividades, segundo a prefeitura, vão abranger inaugurações de obras, entrega de acessibilidade em escolas e pavimentações. Além disso, terá um com corte de bolo de 65 metros e o tradicional show gratuito no Parque da Cidade com a dupla Jorge & Mateus.





Em uma das ações, a prefeitura informou que vai inaugurar a UBS do Jardim Rainha, nesta sexta-feira (16), às 18h, e também o início das obras do novo viaduto na Cidade Saúde, na manhã de sábado (17).





CARRO ZERO E UNIFORMES





Ainda hoje, a prefeitura disse que vai entregar, em solenidade marcada para as 10h, um veículo zero quilômetro e uniformes e kits de material escolar para os alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Itapevi.





O carro – modelo Renault Sandero Stepway – foi adquirido por meio de emenda parlamentar via Fundo Nacional de Assistência Social. O carro será utilizado para as ações socioassistenciais que a Associação presta aos beneficiários.





ANIVERSÁRIO DA CIDADE: CRONOGRAMA DE DOMINGO (18)





- Às 7h, acontece a tradicional Missa de Aniversário na Paróquia São Judas Tadeu.





- Às 9h, na Câmara Municipal, acontece a cerimônia de emancipação e um culto às 19h.





- Das 8h às 17h será promovida uma “Mega Ação de Cidadania”, no Parque da Cidade, e a distribuição de um bolo de 65 metros na Arena Parque (Estádio Municipal), a partir das 11h, para a população em geral.





Na Mega Ação serão oferecidos diversos serviços, entre eles: o Mutirão do Emprego com mais de mil vagas, exames de saúde gratuitos, cortes de cabelo, adoção de pets, agendamento para a emissão do RG, entretenimento, esportes e cultural distribuídos em 9 (nove) estações por todo o Parque, onde as ações acontecerão simultaneamente.





AÇÕES CONTINUAM





A prefeitura divulgou que as ações continuam até o mês de abril, com inícios de obras, entregas de equipamentos e a Marcha para Jesus no dia 13 de abril e o tradicional Show de Aniversário da Cidade em 14 de abril, no Parque da Cidade, com a dupla Jorge & Mateus, encerrando o calendário de ações.