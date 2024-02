GCM de Cotia: prazo para inscrições em concurso público termina hoje (16)

São 150 vagas no total; veja como se inscrever

Termina nesta sexta-feira (16) o prazo para os interessados se inscreverem no concurso público com 150 vagas para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia. A taxa de inscrição é de R$ 59,00.





As inscrições devem ser feitas pelo site RBO Concursos.





As 150 vagas são para guardas classe III, sendo 112 para lista de ampla concorrência, oito reservada a pessoas com deficiência e 30 para candidatas do sexo feminino.





O salário inicial é de R$ 1.455,46, mais 100% de adicional de risco de vida e 50% de RETGC, para jornada de trabalho de 12×26 horas semanais.





Para concorrer a uma das vagas o candidato deve ter ensino médio completo, ser habilitado, no mínimo, para a condução de veículo motorizado nas categorias "A" e "B" e ter estatura mínima de 160 cm.





Vale lembrar que além da prova escrita há testes físicos e pesquisa social do candidato.