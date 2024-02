Cratera se abre em estrada de Cotia e motoristas temem ‘tragédia’; prefeitura foi no local

Morador chamou serviço da Secretaria de Obras no local de “paliativo”

Estrada Vale do Sol. Imagens: Redes Sociais

Uma cratera enorme se abriu na Estrada Vale do Sol, em Cotia, após as últimas chuvas que atingiram a cidade. O problema tem causado transtornos para motoristas que trafegam pelo local.





Cotia e Cia conversou com algumas pessoas que passam pela região. Elas disseram que temem uma “tragédia”, já que o buraco que se formou, de fato, é gigantesco.





“A estrada Vale do Sol termina em Jandira. Ela é bem esquecida pelo poder público. A via está cheia de buracos. O trânsito está muito ruim no local. E agora abriu essa cratera aí”, relatou um morador.





De acordo com ele, a razão pela via ter cedido é porque não tem escoamento de água. “Ou seja, a água tem que achar um lugar para ela ir. Como não tem drenagem, fez esse buraco desse jeito.” [VEJA AS IMAGENS ABAIXO]:













Procurada, a Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que o problema já foi resolvido. “Os trabalhos foram concluídos nesta sexta-feira (23)”, afirmou.





Mas de acordo com o morador Fernando Silva, a secretaria fez apenas um “paliativo”. "Jogaram pedra e terra. Mas da forma que foi feito, na primeira chuva vamos te mandar imagens do mesmo problema”, relatou à reportagem.