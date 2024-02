Idosa reclama por demora e falta de informação sobre consulta em UBS de Cotia

Secretaria de Saúde se manifestou sobre o ocorrido

UBS Rio Cotia. Foto: Google Street Views

#FalaCidadão: Moradora do Jardim Cláudio, em Cotia, a paciente Maria José, de 61 anos, está aguardando há 4 semanas para passar por uma consulta com neurologista na Unidade Básica de Saúde (UBS) Rio Cotia. Segundo sua filha, Adriana Barbosa, ela está na fila de espera com o encaminhamento prioritário.





“O problema, além do tempo de espera, é que não sabemos quando ela vai ser atendida; não falam qual a posição dela na fila, ou seja, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a dois anos”, relata.





Dona Maria teve uma paralisia facial, mas ela precisa descobrir qual foi a causa do problema. “Não sabemos se isso foi causado por vírus, se ela precisaria tomar corticoides, ou então se é o início de um AVC”, diz Adriana.





A indicação, segundo ela, é procurar um neurologista “para tratamento imediato”. “Nesse caso, ela já perdeu o tempo imediato. Fora isso, fica a angústia da espera, sem saber notícias sobre o atendimento.”





Procurada pelo Cotia e Cia, a Secretaria de Saúde do município informou que a paciente está agendada para especialidade Neurologia no AME Idoso Oeste no dia 06 de março de 2024, com o Dr. Marcos Benevides Silva. A unidade fica na Lapa (SP).





“A Secretaria de Saúde já entrou em contato para comunicar sobre o agendamento, porém sem sucesso ao contato telefônico. Seguiremos o processo de contato para retirada da guia”, disse em nota.





Sobre o contato telefônico, Adriana refutou: “Nunca recebemos essa informação, estou sabendo agora que ela já está agendada. Estávamos quase pagando um médico, entrar em contato com vocês foi a nossa última opção”, disse. “Eu também mandei vários e-mails e tentamos ligar sem sucesso”, conclui.