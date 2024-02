Igor Soares foi o único prefeito em exercício a receber homenagem em Brasília (DF)

Prefeito de Itapevi recebeu a Medalha Mérito Legislativo por prestar serviços relevantes para a sociedade

Prefeito de Itapevi, Igor Soares, na Câmara dos Deputados. Foto: Prefeitura de Itapevi

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), recebeu, nessa quarta-feira (7), a Medalha Mérito Legislativo 2023, concedido pela Câmara dos Deputados para condecorar personalidades, programas ou campanhas que tenham prestado serviços relevantes ao Brasil. A solenidade de entrega aconteceu no Plenário Ulisses Guimarães, em Brasília (DF).





Igor Soares foi o único prefeito em exercício escolhido em uma lista com 37 condecorados pelo prêmio. A lista é composta pelos ministros do STF Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, governadores, ativistas e o jogador de futebol Vinícius Júnior, do Real Madrid e da seleção brasileira. As indicações foram feitas por líderes partidários e membros da Mesa Diretora da Câmara.





“Essa medalha me enche de orgulho e é resultado do trabalho que estamos realizando para construir uma sociedade cada dia melhor, mais desenvolvida e com oportunidades iguais para todos”, agradeceu o prefeito, após a cerimônia.





A Medalha





Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo destina-se a condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil.





O indicado pode ser cientista, político, ator, cantor, religioso, enfim, pessoas que, em certo momento da história do País, realizaram algum trabalho que teve repercussão e recebeu a admiração do povo brasileiro.