Prefeitura de Cotia marca data para licitação de uniformes escolares

Documento foi publicado nessa quarta-feira (7); veja o que virá em cada kit, segundo a prefeitura

Foto: Prefeitura de Cotia

Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizará a licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição dos uniformes escolares. Segundo o documento publicado nessa quarta-feira (7), a licitação deve ocorrer no dia 26 de fevereiro, às 9h30. , por meio da, realizará a licitação, na modalidade pregão eletrônico,, a licitação deve ocorrer no dia





o ano letivo sem material escolar e sem uniforme. Segundo a Educação, os materiais devem ser entregues na segunda quinzena de fevereiro. Com relação aos uniformes, é o 4º ano consecutivo que os alunos não o recebem. Os mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Cotia iniciaram, nesta semana,Segundo a Educação, os materiais devem ser entregues naCom relação aos uniformes, é o





Kit uniforme





Segundo o documento da prefeitura, cada aluno receberá um kit de uniforme escolar, contendo duas camisetas, uma camiseta regata, duas bermudas, uma jaqueta, uma calça, dois pares de meias, um tênis com cadarço e um tênis com velcro.





A quantidade de kits, segundo a prefeitura, foi estimada com base no número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, no mês de referência de (junho de 2023), bem como na perspectiva de variação na quantidade de alunos no transcorrer do ano letivo devido à variação sazonal da população para o ano de 2024.