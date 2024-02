Itapevi abre 318 vagas em 11 cursos profissionalizantes; veja como se inscrever

Algumas modalidades disponíveis serão promovidas em parceria com o Senai

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi está com 318 vagas abertas em 11 cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional na Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas. As inscrições devem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (5) e prosseguem até 9 de fevereiro (sexta-feira).





Algumas modalidades disponíveis serão promovidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).





As posições são para as aulas de Programação em Python (16 vagas), Implantação de Serviços em Nuvem – AWS (48), Excel Completo (16), Pacote Office (16), Rotinas Administrativas (32), Implantação de Serviços em Nuvem – Microsoft AZ-900 (32), Redes de Computadores (32), Designer de Interface Web (16), Ética Profissional, Atendimento ao Público e Comunicação Eficaz (30), Meu Primeiro Emprego – Trabalho em Equipe (20) e Inglês Básico (60).





As inscrições devem ser feitas diretamente na Escola 5.0 (Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 279 – Cohab), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br ou pelo telefone (11) 4450-6788.





Confira detalhes dos cursos:





Programação em Python





As exigências para o curso são idade mínima de 14 anos, ensino fundamental concluído e conhecimentos de informática. As aulas acontecem entre os dias 11 de março e 15 de abril, de segunda, quarta e quinta-feira, no período da manhã, das 8h às 12h.





Implantação de Serviços em Nuvem – AWS





Para inscrição é necessário ter idade mínima de 14 anos, ensino fundamental completo e conhecimento em informática básica. O curso contará com três turmas.





A primeira turma terá aulas de 19 de fevereiro a 27 de março, às segundas e quartas-feiras, das 18h30 às 22h. Os outros dois grupos acontecerão entre os meses de março e abril, um deles aos sábados, das 8h às 17h, de 2 de março até 27 de abril e o outro, de quarta e sexta-feira, das 13h30 às 17h, entre 13 de março e 24 de abril.





Excel Completo





O candidato deve ter no mínimo 14 anos, concluído ensino fundamental e com conhecimento em informática básica. O curso acontece entre 2 de março e 18 de maio, sempre aos sábados, das 8h às 17h.





Pacote Office





Os inscritos precisam ter no mínimo 14 anos, completado o 4º ano do ensino fundamental e saber informática básica. As aulas serão das 18h30 às 22h, de segunda a quinta-feira, de 19 de fevereiro até 9 de abril.





Rotinas Administrativas





Os candidatos devem ter 16 anos de idade no mínimo, estudado até 5º ano do nível Fundamental e noções de informática básica. O curso será organizado de terça a quinta-feira, das 13h30 às 17h, no período de 20 de fevereiro a 24 de abril.





Implantação de Serviços em Nuvem – Microsoft AZ-900





As exigências mínimas para inscrição são: conhecimento em informática básica, ensino fundamental concluído e idade mínima de 14 anos. O curso terá duas turmas. A primeira oferta é noturna, de 20 de fevereiro a 28 de março, de terça e quinta-feira, das 18h30 às 22h. A segunda, com atividades de segunda e terça-feira, das 8h30 às 11h30, de 12 de março a 29 de abril.





Redes de Computadores – Implantação de Redes Locais





Serão formadas duas turmas e o aluno precisa ter, no mínimo, 16 anos de idade, concluído o nível fundamental e conhecimento em informática básica. As duas turmas serão de quarta e sexta-feira, de 13 de março a 24 de abril. A primeira terá aulas das 8h às 12h. Já na segunda, as atividades ocorrerão das 13h30 às 17h30.





Designer de Interface Web





O pré-requisito é ter, no mínimo, 14 anos, conhecimento em informática básica e concluído o ensino fundamental. As aulas serão desenvolvidas de 11 de março a 11 de abril, de segunda, terça e quinta, das 13h30 às 17h30.





Ética Profissional, Atendimento ao Público e Comunicação Eficaz





Os interessados devem ter, no mínimo, 14 anos de idade e ensino fundamental completo. O curso acontece entre 20 de fevereiro e 18 de abril, sempre de terça e quinta-feira, das 13h30 às 16h30.





Meu Primeiro Emprego – Trabalho em Equipe





As aulas acontecem entre os dias 19 de fevereiro e 17 de abril, de segunda e quarta-feira, das 9h às 12h. O pré-requisito é ter, no mínimo, 16 anos e concluído o ensino fundamental completo.





Inglês Básico





Serão formadas duas turmas e tem como pré-requisito uma idade de 14 anos para inscrição. A primeira delas com início de aulas previsto para o dia 19 de fevereiro e término em 17 de abril, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 15h30. A outra turma terá aulas de terça e quinta-feira, a partir de 20 de fevereiro e conclusão em 18 de abril. O horário será das 10h às 12h.