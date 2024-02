Totem de segurança flagra tentativa de furto em escola de Cotia e homem é preso

GCM flagrou o indivíduo dentro da unidade com um saco contendo três pacotes de arroz e dois litros de óleo

EM Jornalista Maria do Carmo. Foto: Google Street Views

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (7) por tentativa de furto na Escola Municipal Jornalista Maria do Carmo, no bairro do Estela Mari, em Cotia.





A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada pela Central de Monitoramento após o Totem de Segurança flagrar um indivíduo dentro da escola.





Os guardas se dirigiram até o local, adentraram a unidade e viram o homem carregando um saco plástico contendo três pacotes de arroz e dois litros de óleo.





Ao ser questionado, ele admitiu que queria furtar as mercadorias e que havia arrombado a janela da cozinha para ter acesso aos alimentos.





A GCM o conduziu até a Delegacia de Cotia e ele foi preso em flagrante. As mercadorias foram devolvidas para a escola.