Redes sociais e streamings são bloqueados de forma geral em escolas estaduais

Medida passa a valer também para funcionários; veja lista de apps

Foto: O Globo / Reprodução

A partir desta segunda-feira (5), o acesso a redes sociais e aplicativos de vídeos está totalmente bloqueado nas redes wi-fi e cabeada das escolas estaduais de São Paulo. O veto atinge plataformas como Facebook, Instagram, TikTok e Netflix (veja lista abaixo).





A medida vale tanto no ambiente pedagógico quanto no administrativo, ou seja, para alunos e funcionários. O objetivo, segundo a Secretaria da Educação, é otimizar o uso de infraestrutura tecnológica para o desenvolvimento pedagógico dos estudantes.





“A Seduc-SP confirma que, a partir desta segunda-feira [5], o acesso a aplicativos e plataformas sem fins educativos será suspenso nas redes (cabeamento e Wi-Fi) das unidades escolares”, destacou a pasta.





Estão na lista de suspensão os seguintes aplicativos:





TikTok (app de vídeos)





Kwai (app de vídeos)





Facebook (rede social)





Instagram (rede social)





GloboPlay (streaming)





Roblox (jogo)





Netflix (streaming)





Prime Video (streaming)





X/Twitter (rede social)





Twitch (streaming)





HBO Max (streaming)





Disney+ (streaming)





Steam (download de jogos e apps)





Bloqueio para os alunos





O governo paulista anunciou em março do ano passado o bloqueio das redes sociais e dos aplicativos de streamings para alunos da rede estadual. A medida, feita por meio das restrições no uso do wi-fi e da rede cabeada, atingiu cerca de 5.500 escolas.





Na ocasião, a secretaria afirmou que o objetivo do bloqueio era garantir um ambiente “mais adequado ao aprendizado” e evitar o uso inapropriado e excessivo das redes sociais por parte dos estudantes.





Desde 2017, o uso de telefones celulares é permitido nas escolas estaduais de São Paulo.





*Com informações da CNN Brasil