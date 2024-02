Em 1 mês, casos de dengue em Cotia sobem 255% e bairros vivem surto da doença

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao painel de monitoramento do estado de SP

O número de casos confirmados de dengue em Cotia mostra que o município segue a tendência nacional com um aumento alarmante. Há, inclusive, bairros com surto da doença.





Segundo dados do painel de monitoramento do estado de São Paulo, até esta sexta-feira (23) a cidade confirmou 416 casos.





Os números eram bem inferiores até o dia 30 de janeiro, com 117 casos registrados. Com isso, a cidade teve um aumento significativo de 255%. . Com isso, a cidade teve um





Para ter uma ideia melhor, no ano todo de 2023, Cotia teve 114 casos confirmados de dengue.





Ainda de acordo com o painel de monitoramento, há 331 casos que estão sob investigação.





SURTO





Em um comunicado interno da Secretaria de Saúde, que vazou nas redes sociais, há uma lista com oito bairros considerados com surto de dengue. São eles:





Jardim São Luiz – Caucaia do Alto





Jardim Petrópolis





Parque Isaac Pires





Jardim Lina





Parque Dom Henrique





Mirante da Mata





Jardim Japão





Jardim Arco Íris





A lista acima é do dia 20 de fevereiro (terça-feira).





CIDADES EM SP EM ESTADO DE EMERGÊNCIA





Até o momento, as cidades paulistas de Registro, Iepê, Marília, Botucatu, Jacareí, Pindamonhangaba, Pederneiras, Bariri, Guararema, Suzano e Taubaté decretaram emergência por dengue.





Segundo o Painel de Monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde, que compila os dados sobre a dengue, foram confirmados 75.568 casos da doença em todo o estado.





MORTES





Na manhã desta quinta-feira, haviam 17 mortes registradas em São Paulo, nos municípios de Taubaté (2); Pindamonhangaba (2); Pederneiras (2); Marília (2); Bebedouro (1); São Paulo (1); Guarulhos (1); Tremembé (1); Bauru (1); Parisi (1); Matão (1); Franca (1); e Batatais (1).





Além das mortes confirmadas, há outros 57 óbitos em investigação, assim como 42.554 suspeitas de casos positivos.





VACINA





As 79,4 mil doses da vacina contra a dengue enviadas pelo Ministério da Saúde no dia 9 de fevereiro para serem distribuídas em 11 cidades do estado de São Paulo foram levadas para Mogi das Cruzes no dia 15 de fevereiro. O calendário depende de cada prefeitura; em Guarulhos, a vacinação teve início na terça (20).





Cidades contempladas pela vacina em SP:





Guarulhos





Suzano





Guararema





Itaquaquecetuba





Ferraz de Vasconcelos





Mogi das Cruzes





Poá





Arujá





Santa Isabel





Biritiba-Mirim





Salesópolis