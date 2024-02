Motorista deixa buraco em muro de condomínio e foge após colisão em Caucaia do Alto

Impacto da batida pode ter comprometido a estrutura do muro; veja as imagens









O motorista de um veículo preto, que trafegava em alta velocidade pela Avenida Luiz Ferreira Gil, no distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, perdeu o controle e acertou o muro de um condomínio. O caso ocorreu na terça-feira (20), por volta das 20h.





Segundos após a batida, o motorista fugiu do local. Uma câmera de segurança chegou a registrar o acidente. A batida deixou um buraco no muro. Não houve registro de feridos.





Segundo a administração do condomínio, é possível que o impacto tenha causado um dano estrutural no muro.





Vale ressaltar que a Avenida Luiz Ferreira Gil passou por recapeamento há poucos meses, mas não foram reinstaladas as lombadas que tinham na via; inclusive, há uma escola estadual há poucos metros do local do acidente.