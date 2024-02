Congada de Cotia abre temporada de eventos e recebe o ‘Circo Charanga’ neste sábado (24)

Espetáculo conta a história de três palhaços que se apresentam em uma pequena lona; evento, que é gratuito, começa às 16h

Circo Charanga (Cia LaMinima). Foto: Divulgação

A sede da Congada de São Benedito de Cotia, localizada na rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, na Vila São Joaquim, recebe, neste sábado (24), a apresentação do Circo Charanga, abrindo a temporada de eventos em 2024. O show começa às 16h. A entrada é gratuita.





A apresentação circense é realizada pela companhia LaMinima. O espetáculo tem duração de uma hora e conta a história de três palhaços, que erguem uma pequena lona no meio da rua.





O “Circo Charanga” se define como “uma verdadeira homenagem à palhaçaria de picadeiro e à tradição dos circos de lona”. Ao longo da peça, os três atores exibem as tradicionais marchas circences executadas pelas charangas.





Além disso, os palhaços lançam desafios, números de habilidades e de música excêntrica, nos moldes dos circos clássicos.





MAIS EVENTOS





Ao longo do ano, a Congada de São Benedito, por meio do edital Paulo Gustavo, selecionado pela Secretaria de Cultura e Lazer de Cotia, também realizará pela primeira vez, a Mostra de Cinema Negro de Cotia, também com entrada gratuita na sede. Em breve serão anunciados novos detalhes para o público.





Além disso, a expectativa é de que haja mais uma edição do Baile Nostalgia, a Festa de São João durante a época de festas julinas e a Festa de Zumbi dos Palmares em novembro.





Para acompanhar as novidades, acompanhe no instagram: @congada_sao_benedito_de_cotia





Sobre a Congada de São Benedito de Cotia





Todo ano, tradicionalmente, a Congada de Cotia realiza a festa com convidados especiais para celebrar o 13 de maio, data em que foi assinada a Lei Áurea (1888), em memória aos ancestrais, à resistência e à liberdade da população negra brasileira.





Com 73 anos de história, a Congada de São Benedito é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial pelo município de Cotia, desde 2014 e pelo Estado de São Paulo, desde o ano passado. O movimento foi criado pelo Benedito Pereira de Castro, conhecido como Mestre Dito (1936 - 2016), mestre e compositor das músicas cantadas pelo grupo, junto aos irmãos da família Castro.





Serviço





Circo Charanga na Congada de São Benedito de Cotia





Onde: Rua Padre José Ferreira de Seixas, 146





Horário: 16h





Indicação: Livre





Entrada: Gratuita