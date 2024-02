Adolescente de 13 anos morre após ser arrastado por enxurrada em Embu das Artes

Ele brincava na chuva quando foi arrastado até um bueiro

Foto: Arquivo pessoal

Um adolescente de 13 anos morreu após ser levado pela enxurrada para dentro de um bueiro na Rua Alemanha, em Embu das Artes. Uma forte chuva atingiu o estado na tarde dessa quarta-feira (28).





Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. A vítima foi resgatada, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levada para o Hospital Central de Embu. Ela não resistiu.





De acordo com a Prefeitura de Embu das Artes, a criança brincava com amigos e vizinhos durante a chuva. “Segundo o primo, que estava junto com o adolescente, ele brincava na canaleta da correnteza que descia a rua e acabou sendo arrastado pela força das águas”, informou a prefeitura, em nota.





A grade do bueiro, de acordo com a administração municipal, havia sido retirada anteriormente pelos próprios moradores. A prefeitura lamentou a morte do adolescente.