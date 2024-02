Guarda Civil de Cotia impede sequestro no Mercadão Municipal

Criminoso usava uma arma de brinquedo; ele foi preso em flagrante

Mercadão Municipal de Cotia. Foto: Google Street Views

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia frustrou uma tentativa de sequestro e roubo no Mercadão Municipal na noite de terça-feira (13). O bandido, de 27 anos, foi preso em flagrante. A vítima era uma mulher de 40 anos, que saía do estacionamento do comércio.





Os agentes da GCM informaram que estavam em patrulhamento quando decidiram entrar no Mercadão Municipal. No momento em que estavam adentrando o local, viram um veículo saindo do estacionamento na contramão.





Ao se aproximarem do carro, os guardas viram que havia um homem no banco do passageiro com o braço sobre o ombro da vítima, que estava na direção do veículo. Como ela estava com expressão de pavor, os GCMs pediram para ambos descerem do automóvel.





De acordo com os agentes, a vítima foi a primeira a descer e correu em direção a eles. Ela disse que estava sendo sequestrada. O criminoso não desceu de imediato e precisou ser retirado pelos guardas.





Ao ser indagado, o bandido assumiu que pretendia roubar a vítima. Ele usava uma arma de brinquedo, que foi encontrada dentro do carro. A arma, segundo ele, foi comprada por R$50,00 de um morador de rua.





O criminoso foi preso em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.