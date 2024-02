VÍDEO: Homem se revolta e quebra vidro de UPA em Cotia; unidade explica o ocorrido

Ocorrência foi marcada por confusão, briga e presença da GCM; veja as imagens

Imagem: Reprodução

Um homem quebrou o vidro da farmácia da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Atalaia, em Cotia, na manhã dessa quarta-feira (14). Parte da confusão foi registrada em vídeo (veja mais abaixo).





Segundo a UPA, o homem foi até o local com uma receita de medicamento prescrita por médico de unidade particular. A atendente, de acordo com a UPA, foi consultar e o paciente não tinha cadastro no Saúde Simples, e foi orientado a passar por atendimento médico para troca de receita.





Ao receber a informação, o munícipe se revoltou e desferiu um golpe no vidro da farmácia, que quebrou em cima de uma funcionária. Ainda de acordo com a unidade, ele deu um soco no controlador de acesso.





O homem foi contido pela equipe da unidade. A Guarda Civil foi acionada, compareceu no local e registrou boletim de ocorrência.





Segundo a UPA, os funcionários passaram por atendimento médico e o munícipe fugiu do local.





VEJA O VÍDEO: