Câmara de Cotia aprova aumento de salário de servidores, incluindo secretários e prefeito

É o 2º aumento em menos de um ano; salário dos vereadores também está incluso

Foto: Câmara de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão dessa sexta-feira (16), o Projeto de Lei Complementar 03/2024, que institui o aumento do salário de servidores públicos, tanto do executivo quanto do legislativo.





O texto, de autoria do prefeito Rogério Franco, institui o reajuste de 4,51 %. Todos os vereadores aprovaram a matéria, que volta agora para o prefeito sancioná-la.





De acordo com Franco, o índice do reajuste corresponde à variação do IPCA/IBGE ocorrida durante o período de 1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.





“Importante salientar que a medida em tela alcança indistintamente todos os servidores públicos municipais, inclusive, no que couber, inativos e pensionistas, conforme preconizado pela jurisprudência sedimentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF)”, diz trecho do projeto.





2º AUMENTO EM MENOS DE UM ANO





os vereadores de Cotia aprovaram um Projeto de Resolução da Mesa Diretora que dispõe sobre o aumento de seus próprios salários. O reajuste foi de 5,77%. Este será o segundo aumento no salário em menos de um ano. Em março de 2023,O reajuste foi de 5,77%.





Além dos próprios salários, os vereadores também aprovaram, na ocasião, o aumento de 16,4% da remuneração do prefeito Rogério Franco, da vice Ângela Maluf e de todos os secretários municipais.





Também votaram a favor do reajuste de 5,77% do salário de todos os servidores públicos do município.





Na época, a Câmara de Cotia informou que tal medida é determinada pela Constituição Federal em seu inciso X do Artigo 37: “X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (...)”