Vai passar o Carnaval no litoral de SP? Veja as praias impróprias para banho

De acordo com a Cetesb, 45 praias estão impróprias para banho; Mongaguá lidera com todas as suas praias impróprias

Foto: Reprodução / Cetesb

(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) informou nesta quinta-feira (8) que 45 praias do litoral de São Paulo estão impróprias para o banho (veja aqui o mapa).





Mongaguá, no litoral sul, e Caraguatatuba, no litoral norte, são as cidades com maior número de praias com balneabilidade inadequada: sete no total.





São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Peruíbe também têm praias impróprias para o banho de mar (veja lista no final da matéria).





No total são monitorados 175 pontos pelo Boletim de Balneabilidade das Praias Paulistas, sendo que 130 pontos estão próprios e 45 pontos apresentam condições impróprias para banhistas.





Apenas Iguape e Ilha Comprida, no litoral sul, estão com todas as praias boas para o banho de mar.





Chuva interfere na balneabilidade





Um fator importante, que interfere na balneabilidade das praias, são as chuvas fortes, que podem comprometer a balneabilidade e levar a uma avaliação imprópria para o banho de mar.





“Os efeitos das chuvas volumosas na balneabilidade são consideráveis. As tempestades se sobrepõem aos efeitos da melhoria na infraestrutura de saneamento e podem prejudicar consideravelmente a qualidade da água do mar”, diz Claudia Lamparelli, gerente do setor de Águas Litorâneas da Cetesb.





Nas praias, procure pela bandeira Verde, que sinaliza o monitoramento da Cetesb e a qualidade própria para o tão sonhado mergulho. Bandeira Vermelha, cuidado, não tome banho de mar no local.





Praias impróprias para o banho no litoral de SP no Carnaval

Ubatuba

Félix

Rio Itamambuca

Itaguá (altura da av. Leovegildo, altura do 240)

Itaguá (altura da av. Leovegildo, altura do 1.724)

Santa Rita

Lázaro

Caraguatatuba

Tabatinga (250 m do Rio Tabatinga)

Prainha

Indaiá

São Sebastião

Prainha

Cigarras

Boracéia (Norte)

Ilhabela

Pinto

Itaquanduba

Itaguaçu

Portinho

Veloso

Bertioga

Enseada (R. Rafael Costabili)





Guarujá

Perequê





Santos

Ponta da Praia

Aparecida

Embaré

Boqueirão

Gonzaga

José Menino (R. Olavo Bilac)





São Vicente

Milionários

Gonzaguinha

Prainha





Praia Grande

Boqueirão

Vila Mirim

Maracanã

Flórida





Mongaguá

Vl. São Paulo (Itapoã)

Central

Vera Cruz

Santa Eugênia

Itaoca

Agenor de Campos

Flórida Mirim





Itanhaém

Campos Elíseos

Jd. Suarão

Centro

Praia dos Pescadores

Bal. Jardim Regina





Peruíbe

Av. São João





Iguape

Todas as praias com qualidade boa para o banho





Ilha Comprida

Todas as praias com qualidade boa para o banho