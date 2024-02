Entregadores do iFood ficam sem receber e paralisam as atividades em Cotia

Além do pagamento atrasado, entregadores reivindicam melhorias no trabalho; veja o que disse o iFood

Imagens: Redes Sociais

Entregadores do aplicativo de delivery iFood realizam uma paralisação nesta quinta-feira (29) em Cotia.





O protesto ocorre por atraso no pagamento.





Além disso, os motoboys reivindicam melhorias no trabalho e o fim da “rota dupla”.





Manifestações simultâneas também ocorrem em outras cidades da região.





SEM PROMOÇÕES E O FIM DA ROTA DUPLA





Ao Cotia e Cia, um entregador do aplicativo explicou que eles não recebem promoções, como em outros municípios.





“Em Cotia, a gente não recebe quase nada de promoção. A última foi de R$ 3 no mês de junho do ano passado. Em SP, todo dia tem promoção. Osasco e Barueri também. Aqui em Cotia esqueceram de nós”, disse.





Além disso, eles reivindicam o fim da “rota dupla”. “A gente faz duas entregas e eles pagam pelo valor de uma.”





O QUE DIZ O IFOOD





Sobre o atraso no pagamento, o iFood alega que está com “problemas no processamento dos pagamentos via instituição bancária”.





A empresa lamentou o ocorrido e garantiu que ainda hoje o problema será resolvido.





“Nosso time junto ao do banco segue trabalhando para que os valores fiquem disponíveis para entregadores e parceiros o mais breve possível. Tudo será resolvido ao longo do dia de hoje (29/2).”





Sobre as outras questões que os entregadores reivindicam, Cotia e Cia segue tentando uma resposta do iFood.