VÍDEO: Criminoso rouba e humilha mulheres em mais um assalto à luz do dia em Cotia

Terça-feira, dia 16 de janeiro. Duas mulheres caminham até o ponto de ônibus para irem ao trabalho. São 8h15, e a rua Azulão, no Jardim Nova Coimbra, em Cotia, está aparentemente sossegada.

Elas andam descontraídas, conversando, quando são surpreendidas por um criminoso que as aborda em uma moto. Ao anunciar o roubo, elas se assustam. Uma delas se afasta enquanto a outra tem a camisa puxada – e quase rasgada - pelo bandido. O criminoso então ergue a camiseta da vítima no meio da rua.

Ele manobra a moto e aborda a segunda mulher, que está visivelmente assustada. Ele também ergue a sua camiseta e pega uma sacola que está em suas mãos. A mulher pega algum objeto de sua mochila e o entrega ao bandido.

Não satisfeito, ele ainda pede para a primeira vítima tirar a mochila das costas e abri-la. Ela joga todos os pertences, que estão dentro da bolsa, no chão, até não sobrar mais nada. Ela ainda balança a mochila para que o criminoso veja que não há mais outros pertences ali.

Como se não bastasse tamanha humilhação em meio à via pública, a mulher ainda levanta a camiseta para mostrar que ela não estava escondendo mais nenhum objeto consigo.

A ação criminosa não para por aí. O assaltante, mais uma vez, aborda a segunda vítima, que também entrega a mochila para ele. Ela levanta a camiseta e o criminoso chega a tocar em seu corpo.

O assaltante foge após aterrorizar as vítimas por quase dois minutos. Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança (VEJA ABAIXO).

Cotia e Cia não conseguiu contato com as vítimas.

ASSALTOS RECORRENTES NA REGIÃO

Na manhã do dia 14 de dezembro do ano passado, outras mulheres foram vítimas de criminosos na região conhecida como Morro do Macaco, em Cotia. Desta vez, o crime ocorreu na rua da Fé, no Jardim Cotia