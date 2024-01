Estreia do Vitória na temporada 2023 marcará a primeira ação da patrocinadora Betsat

O ano de 2024 começou da melhor forma possível para os torcedores do Vitória. A equipe está de volta à elite do futebol nacional com um patrocínio de primeira grandeza. Recentemente, o clube fechou um acordo válido por dois anos com a Betsat, empresa do setor de aposta esportiva





Essa parceria se apresenta como a mais vantajosa que a equipe de futebol já teve até agora com um patrocinador máster. “É um passo importantíssimo para a empresa no Brasil. Em seu primeiro ano de operação no país, a Betsat tem muito orgulho de anunciar esta parceria que representa sua afirmação no mercado nacional de apostas esportivas”, declarou Javier del Águila, CMO da Betsat.





“Assim como os rubro-negros suaram muito a camisa para levar o time de volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído, com a brilhante campanha na Série B do Brasileirão de 2023, também trabalhamos bastante na estruturação e desenvolvimento para atender a todas as demandas de um segmento que movimenta tantos números e paixões”, complementou.





Esse acordo tem a intenção de consolidar ainda mais o Vitória no cenário esportivo nacional, enquanto a Betsat reconheceu todo o potencial do Leão da Barra após uma campanha vitoriosa de retorno à primeira divisão.