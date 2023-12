VÍDEO: Mulheres têm celulares roubados à luz do dia em mais um assalto em Cotia

Crime recorrente na região vem deixando moradores assustados; criminosos escolhem sempre mulheres como vítimas; veja

Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação criminosa

Os assaltos na região do Morro do Macaco, em Cotia, estão cada vez mais frequentes. E as vítimas são sempre mulheres que estão a caminho do trabalho.





Na manhã desta quinta-feira (14), imagens de uma câmera de segurança [VEJA MAIS ABAIXO] flagraram mais uma ação criminosa, desta vez, na rua da Fé, no Jardim Cotia.





Por volta das 5h30, um criminoso com uma moto para ao lado de três mulheres, que estavam indo para o ponto de ônibus, e anuncia o assalto.





No vídeo, é possível ver que as três vítimas entregam os aparelhos de celular para ele. A ação dura menos de 20 segundos.





De acordo com o boletim de ocorrência, a moto utilizada no assalto era uma Honda/CB300, cor preta e sem placa.





VEJA O VÍDEO:













ASSALTOS RECORRENTES





Moradores da região relataram ao Cotia e Cia que esses assaltos estão cada vez mais recorrentes. Segundo eles, bandidos se aproveitam da falta de segurança nas localidades para agirem.





Cotia e Cia publicou uma reportagem parecida. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos. Na ocasião, duas mulheres, que estavam saindo para o trabalho, tiveram seus celulares roubados [RELEMBRE AQUI]. Em outubro,publicou uma reportagem parecida. Imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação dos criminosos. Na ocasião, duas mulheres, que estavam saindo para o trabalho, tiveram seus celulares roubados





Sobre esses crimes, Cotia e Cia pediu um posicionamento para a Secretaria de Segurança Pública da cidade e aguarda retorno.