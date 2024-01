Ônibus circulam sem ar-condicionado em Cotia: “Aumenta a tarifa e diminui a qualidade”

Reclamação foi enviada para a coluna #FalaCidadão; veja o que disse a EMTU

Foto: Wesley Nuñez / Ônibus Brasil

#FalaCidadão: Alguns ônibus da linha 035 (Mirante da Mata - Metrô Butantã) estão circulando sem ar-condicionado desde o início de janeiro. A reclamação foi enviada à coluna Fala Cidadão pela moradora Ana Júlia, que faz o trajeto diariamente.





“Está complicado, um calor desse e os ônibus sem ar-condicionado. São poucos ônibus intermunicipais e o povo vai tudo parecendo sardinha enlatada, sem ar-condicionado e o preço aumentando”, disse.





Ela também formalizou a reclamação para a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Veja abaixo:





“Estamos enfrentando um problema com os ônibus da linha 035- Mirante da Mata/ Metrô Butantã, em janeiro está fazendo muito calor beirando a 32° e essa semana por exemplo os ônibus circulando principalmente em horário de pico são a maioria sem ar-condicionado e vão lotados. Ainda temos uma atualização na tarifa que agora é R$7,75, ou seja, aumentam a tarifa e diminui a qualidade! Não há conforto algum pois além do ar pagamos caro para ficar em pé e apertados já que não colocam ônibus o suficiente para circular principalmente nos horários de trabalho.”





A EMTU respondeu a reclamação de Ana Júlia. A empresa disse que o Consórcio iria “analisar o pedido de sugestões” e que, em breve, “terá uma nova frota de veículos”.





Cotia e Cia também procurou a EMTU para buscar um posicionamento. Em nota, a empresa informou que “vai verificar junto à operadora os casos citados”.





Veja a nota completa abaixo:





"A EMTU vai verificar junto à operadora os casos citados. Ressaltamos que, em 2023, 100% dos 242 ônibus comprados e inseridos na frota da Região Metropolitana de São Paulo pela atual gestão possuem ar-condicionado. Nos últimos cinco anos, dos 1.311 novos veículos 0km incluídos, 83,75% possuem o equipamento. Com as inclusões, atualmente a cobertura dos carros cadastrados pela EMTU na Grande São Paulo com ar-condicionado chega a metade, com 1.763 veículos com ar-condicionado entre os 3.550 mil totais."