Vacinação contra a dengue começa em fevereiro em 11 cidades de SP; veja quais

Ao todo, 521 municípios brasileiros foram selecionados; país é o primeiro do mundo a oferecer o imunizante no sistema público

Foto: Agência Brasil

O Ministério da Saúde informou que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, “são consideradas endêmicas para a doença”.





No estado de São Paulo, 11 municípios serão contemplados nesta primeira etapa (veja quais são as cidades no final da matéria). Segundo a pasta, as cidades selecionadas atendem a três critérios: são formadas por mais de 100 mil habitantes; registram alta transmissão de dengue no período 2023-2024; e têm maior predominância do sorotipo DENV-2.





O Ministério da Saúde confirmou ainda que serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue.





O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público. A Qdenga, produzida pelo laboratório Takeda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS (Conitec).





Cidades de SP que receberão a vacina contra a dengue:





Guarulhos





Suzano





Guararema





Itaquaquecetuba





Ferraz de Vasconcelos





Mogi das Cruzes





Poá





Arujá





Santa Isabel





Biritiba-Mirim





Salesópolis





Com informações da Agência Brasil