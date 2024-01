Polícia prende suspeito de matar comerciante com 11 facadas em Itapevi

Crime aconteceu no dia 3 de janeiro

Crime aconteceu no Jd Santa Rita. Foto: Google Street Views

A Polícia Civil de Itapevi prendeu, nessa quarta-feira (24), o homem suspeito de ter matado com 11 facadas o comerciante Rogério de Oliveira, de 50 anos. As investigações prosseguem para esclarecer o que motivou o crime.





O crime aconteceu no Jardim Santa Rita, em Itapevi, na manhã do dia 3 de janeiro. Rogério estava trabalhando no momento. Ele chegou a ser socorrido a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





Inicialmente, o caso foi registrado como latrocínio, mas a família da vítima disse que os pertences, tanto dele quanto do mercado, não foram roubados. A polícia vai investigar outras possibilidades, uma delas, a execução.





O crime foi registrado na Delegacia de Itapevi.