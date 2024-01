Roubos crescem 8,5% em Cotia e atingem maior média dos últimos 3 anos

Por outro lado, estupros e homicídios diminuíram em 2023, segundo a SSP; veja

Foto: Agência Brasil

O município de Cotia registrou alta de 8,5% de roubos em geral no ano passado em comparação com 2022. Foram 1.083 casos contra 998. O número representou alta também em comparação com 2020 (965 casos) e 2021 (1.077 casos).





Os dados foram divulgados na sexta-feira (26) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).





Segundo as estatísticas, o número de roubos de veículos também cresceu em 2023: foram 431 veículos roubados contra 390 em 2022, uma alta de 10,5%.





O mesmo ocorreu com os furtos em geral, que tiveram alta de 18%. Foram 2.438 furtos no ano passado e 2.066 em 2022. No recorte furtos de veículos a alta foi de 13,4% (455 em 2022 e 516 em 2023).





QUEDA EM ESTUPROS E HOMICÍDIOS





No mesmo período, a cidade registrou queda de 35,4% no número de homicídios. De acordo com a SSP, foram 20 homicídios em 2023 e 31 em 2022.





Houve também queda no número de estupros. Conforme os dados divulgados, foram registrados 70 casos de estupros em 2023 e 80 em 2022.





Vale lembrar que os dados são baseados no número de boletins de ocorrência registrados nas delegacias do município.